Exact drie uur geleden zette ik voet ‘aan wal’ op JFK Airport. Na de gebruikelijke controles en de rondrit met de shuttlebus over de luchthaven (en nog een keer) zit ik nu midden in Manhattan. Maar van de verkiezingsstrijd is hier níets te merken.

De shops op 5th Avenue tussen 31st en 34th street nemen geen stelling: er hangen geen Obama of McCain posters voor de ruiten. Ze kiezen voor de commerciële handel aan toeristen en laten de verkiezingen links liggen. Dat was ook wel te verwachten want het kan alleen maar nadelig werken: ‘huh, hij staat achter Obama, daar koop ik niks’ enzovoort.

In de shuttlebus zat ik naast een journalist van PCM. Hij ging naar Washington om een verhaal te maken over … exact. Het is duidelijk: als er nu een ramp gebeurt in Nederland, krijgen als junior-verslaggevers een kans want de bobo’s zitten in de States.