Het tikt inmiddels aardig aan: de teller staat op bijna 2800 shows op KX Radio. Al sinds maart 2006 maak ik mijn ‘Platencast’ die elke dag om 18:00 te horen op de voormalige internetpiraat van Rob Stenders. Tegenwoordig keurige stream van AVROTROS, onder de vlag van 3FM, maar de eerste jaren een vrijgevochten zender op zoek naar geld en een “echte” frequentie. In het begin alleen online wat toen nog nauwelijks te ontvangen was buiten de deur, behalve op de luxe Nokia van de robrichter van het station dan. In 2008 kwamen we op de digitale kabel terecht en na zwaar weer en tussen de klippen door varen onder de hoede van de AVRO, later AVROTROS.

Inmiddels is KX Radio een kweekvijver voor jong radiotalent die alle tijd en ruimte krijgt om vlieguren te maken op weg naar een mooie radiocarrière. Daar omheen is er nog voldoende ruimte voor de muziekliefhebbers van het eerste uur, zoals ik. Daar om maak ik elke dag met veel plezier een nieuwe Platencast. Luister ook eens!