ICE Radio, KX Radio 2.0, is on air!

Hoe mooi is het om een groep gepassioneerde muziekliefhebbers de kans te kunnen geven om hun missiewerk te kunnen uitvoeren. Dat dacht Rob Stenders in 2005 en daaruit kwam voort KX Radio. Daar waar dj’s mochten draaien wat ze willen, tot zondag 8 oktober. Op die dag was het afscheidsfeest van het grootste deel van, wat werd genoemd, ‘de oude garde’. Veel dj’s van het eerste uur moesten plaats maken voor de nieuwe generatie jocks die het vak moeten gaan leren op KX. Zo gaat dat, en het is goed.

Vanochtend is echter de ‘natuurlijke opvolger’ van KX Radio on air gegaan: ICE Radio, The Alternative. Onder het motto ‘Geen playlist maar passie’ kunnen de dj’s weer helemaal hun gang gaan. Onder hen zijn oud-KX’ers Hans Hogendoorn, Paul van der Lugt, Jurgen van den Berg, Jeroen Drogt en mijzelf om maar eens wat te noemen. Luc van Rooij, al een tijdje ‘van de radio af’, keert terug op ICE, elke vrijdagmiddag. En de komende weken komen er nog veel meer shows bij. Zoals vanavond Richard Pflug met Gevonden Voorwerpen, in de zomer van 2009 voor het laatst te horen op KX Radio.

Kortom: wij hebben er zin in: www.iceradio.nl.