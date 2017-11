KX Column #10: Moss is mooi

Bij KX Radio zijn we op dit moment helemaal gek van Moss. Niet Kate, of ook Kate voor sommigen, maar van de fijne bebrilde Nederlandse muziekkunstenaar Marien Dorleijn. Zijn liedje I Apologise doet niet onder voor Snow Patrol of Biffy Clyro (hou die in de gaten). Met Moss maken Marien, Finn Kruyning, Jasper Verhulst en Bob Gibson deuntjes waar menig buitenlandse act een melodieus puntje aan zou kunnen zuigen. Dan is het toch jammer dat je niet in Londen woont of wordt opgepikt door een grote Amerikaanse platenbaas. Misschien ook wel zo prettig, zo blijft Moss ons bestoken met fijne liedjes die in ons kleine kikkerlandje zijn gemaakt. En op 1 staan in de Verleidelijke 14, de hitlijst van de luisteraars van KX.

Moss dus. Vorig jaar ontploften de muziekrecensenten van enthousiasme toen het album ‘Never Be Scared/Don’t Be A Hero” (briljante titel) op hun deurmat belandde. Moss werd opgehemeld en was too hot to handle zeg maar. In een krant zei Marien dat het allemaal leuk is van die recensenten en muziekkenners maar dat de mensen het ook mooi moeten vinden. Dus: wat vind jij? Zoek even op YouTube zou ik zeggen. Bijvoorbeeld op het kanaal van onderinvloed.com waarop Marien ‘thuis’ op de bank op zijn gitaar tokkelt. Hij brengt een cover van Heaven van Bettie Serveert. Ook al zo’n fijn Nederlands bandje. Het lijkt nonchalant tokkelen maar is zo mooi. In zijn eigen wereld, in een willekeurige huiskamer een beetje priegelen aan liedjes die je mooi vindt. Heerlijk.

Als Marien een schilderij zou zijn, zou hij in het Rijksmuseum hangen met een bewaker ernaast. Of twee. En zo’n bankje ervoor waar je als kunstliefhebber even op kan gaan zitten om het op je in te laten werken. Zoiets. En dan naar huis met het gevoel dat je een stukje geschiedenis tot je hebt genomen. Of overdrijf ik nu?