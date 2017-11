KX Column #11: Padvindersgroep

In Engeland zijn ze groot. Scouting for Girls. Zo groot zelfs dat ze aan de andere kant van de Noordzee deze week op nummer 1 binnenkomen in de Top 40. En dat is niet niks. Een geliefd bandje dus. En “This Ain’t A Lovesong” is opnieuw een fijn, prettig in het gehoor liggend en aanstekelijke deun. Drum, gitaartje, prettige zangstem en een gezellig strijkkwartet op de achtergrond. De herkenbare Britpop-sound zit er natuurlijk in, inclusief een kleine neiging naar The Adventures (van “Broken Land” lang geleden) en The Hoosiers. Wie? Ja, ook zo’n bandje dat Parkpop haalde maar verder bij weinig mensen is blijven hangen. Schrijf ik nog wel een keer over want ook zij zijn errug prettig.

Terug naar Scouting: het album heet “Everybody wants to be on tv” en is vanaf maandag te vinden in de Britse schappen. Of te downloaden, misschien iets handiger. Hoef je die wiebelende ferry niet op. Op KX Radio waren we meteen verliefd toen we “She’s So Lovely” en (ik persoonlijk vooral) “Elvis Ain’t Dead” hoorde. Nu alweer drie jaar geleden. Het was dus even wachten geblazen totdat de heren weer creatief uit hun dak gingen. Grappig: de bandnaam komt uit een handboek voor Britse padvindertjes: Scouting for Boys. Geinig, Scouting for Girls is dat dus geworden. Als fan van de band wordt je niet genegeerd: deze week gaven ze op Facebook kaartjes weg voor een exclusieve luistersessie. Potjandikkie, lees ik dat weer net te laat om het jou te vertellen. Next time dan maar. De dichterlijke (voorspelbare) vrijheid van de zin “This ain’t a lovesong, this is goodbye” nemen we maar voor lief. Open deur enzo, maar ja. Het klinkt gewoon lekker. Downloaden dus en zorgen dat het minimaal een top 10-hit aan deze kant van de ferryverbinding met de Britten wordt.