KX Column #12: Tot 1000 tellen

Een klein feestje bij KX Radio afgelopen vrijdag. Aflevering 1000 van de Platencast ging de digitale lucht in. Al vier jaar lang krijg ik van de Robrichter van het station, Stenders zelve, de gelegenheid om elke dag een uurtje muzikaal leeg te lopen. Placebo, 13 Senses, Idlewild, Air Traffic … allemaal bandjes die ik heb (her)ontdekt dankzij de map ‘nieuwe liedjes’ van KX. En ook: de Stud Muffins, het Haagse bandje dat inmiddels niet meer bestaat. Niet getreurd want zanger Ed Struijlaart heeft een doorstart gemaakt. In de studio kwam hij twee liedjes spelen. Een ‘klein liedje’ (zeg maar Blackbird) en een ‘groot liedje’: Stuck in the middle.

En tot onze schrik zit dat al het hele weekend in ons muzikale hoofd. Zo’n liedje dat er niet uit te slaan is. Behalve goed geschreven ook prettig om 10, 20, 30 keer achter elkaar te horen. Volgens Ed klinkt de definitieve versie nog beter dat de akoestische variant die hij in de studio speelde. En die vonden wij al zo fraai. Ik zeg: Ed for president. Zelf oordelen? Op Koninginnedag speelt hij met zijn band Heritage in Voorburg en Leidschendam. Op 14 mei staat hij solo in Dormibella in Leidschendam. Check zijn website voor meer ‘venues’ waar hij te zien en te horen is.

Overigens is de 1000ste Platencast niet het enige KX-feestje dit jaar. Want het station zelf is deze maand vijf jaar te horen, Stenders’ sidekick Fred Siebelink zit 20 jaar in het radiovak en Rob Stenders zelf in december zelfs 25 jaar. Je mag dus nog minimaal twee feestjes verwachten. Eens kijken of zij het met mij eens zijn en Ed nog een keer uitnodigen. Er komen nog mooie liedjes aan want binnenkort gaat hij naar Engeland om daar met een paar Britse toppers uit demuziekindustrie wat noten te kraken en op papier te zetten. Hopen dat hij die op een volgend KX-feestje mag spelen.