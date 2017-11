KX Column #13: Biffy is een blijvertje

Eerder dit jaar werd ons Many of Horror van de Schotse band Biffy Clyro gepresenteerd. Lekker liedje van Snow Patrol, maar dan van Biffy Clyro. De commerciële radio omarmde het liedje vanwege de Snow Patrol-sound ‘en daar houdt iedereen van’. En ook wij bij KX waren aangenaam verrast door deze hernieuwde kennismaking. Want Many of Horror is niet de eerste muzikale uitspatting van de Schotten.

Het bandje draait al 15 jaar mee en werd opgericht door zanger Simon Neil, toen 15 jaar en met minder baard dan tegenwoordig. De broers Ben en James Johnston maken het drietal compleet. In 2007 maakten we al kennis met Biffy Clyro. De single Machines werd veel gedraaid door de dj’s van KX en stond in Engeland destijds op nummer 29. Je zou denken dat Many of Horror dan ook hun grootste hit in hun semi-thuisland zou zijn, maar dat is niet zo. Het minstens zo fraaie Moutains (check YouTube) haalde in 2008 plek vijf.

Festivalgangers kennen Biffy ook al langer want in 2007 stonden ze op het altijd trendsettende Lowlands met hun album Puzzle. Wil je ze (nog een keer) live zien? Op 29 mei staan ze op Pinkpop in Landgraaf. Dan nog even vinyltechnisch vooruit kijken: in Engeland ligt een ep’tje in de bakken. EP’tje, mooi dat ze dat nog hebben in de UK. De nieuwe single Bubbles staat erop. De EP kost maar twee pond, een eurootje of drie dus ook qua zakgeld de moeite waard!

Tot slot: Biffy Clyro, waar komt die naam vandaan? De band wil (of kan) het niet zeggen. Misschien wel van kasteel Clyro in Wales. Niet dat daar nog veel van over is dus het is niet echt de moeite om dat te bezoeken. Nee, bestel dat EP’tje maar en geniet daarvan. Of koester je herinneringen van Pinkpop natuurlijk. Biffy Clyro is wel een blijvertje.