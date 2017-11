KX Column #8: Mielo

“Weet jij misschien wie Mielo is?” Voorzichtig mompelend vroeg een collega dat aan mij. Ik noem haar naam maar niet, dat is beter. Anders achtervolgt dit verhaal haar de komende tien verjaardagen. En als ze ooit een afscheidsfeestje krijgt bij KX Radio, is dit de anekdote waarop ze wordt afgeschoten. Niet leuk. Maar wel grappig. Mielo. Voor een dj bij een radiostation dat muziekliefde propageert, moet je toch weten wie Mielo is. Het bleek Milow te zijn, onze Belgische vriend. Je kent hem ongetwijfeld van You Don’t Know en de vriendelijke variant van Ayo Technology van Esmee-ontdekker Justin Timberlake. “Oja, natuurlijk”. Gelukkig, de collega werd wakker. Wel met het schaamrood op de kaken overigens. Die Mielo, Jonathan Vandenbroeck voor vrienden, moet nu voorkomen dat hij als one-(two)hit-wonder in de Oor Popencyclopedie verdwijnt. Single drie, One Of It, kwam niet verder dan de Tipparade en ook in vaderland België kwamen zijn laatste twee plaatjes niet meer in de hitparade terecht. Daarom even een push-momentje voor Jonathan want het is niet zo dat hij in de hoek van zijn slaapkamer verdrietig onder een dekbed ligt met een zaklampje. Al horen we bar weinig in ons kikkerlandje. Niets aan de hand, Mielo zit in Duitsland voor een reeks concerten. “What a concert, I am totally enthusiastic”, schrijft een fan op de site van Mielo. En “Thx for a Special Day !!!” staat ergens anders. Bovendien staat zijn album hoog in de hitlijsten in half Europa en stond in een van de grootste kranten van Spanje een paginagroot artikel over de vriendelijke zanger. Niet zonder reden want ook aan de Costa’s is Jonathan te zien binnenkort. Kortom: niets aan de hand. Op zijn hotelkamertje zit hij vast op (en niet onder) zijn dekbed mooie, nieuwe liedjes te schrijven want … Mielo, er is geen betere.