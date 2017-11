KX Column #9: Gouden Meedalje

De Olympische Spelen liggen achter ons, tijd voor een muzikale terugblik. Misschien kan iemand ‘Gold’ van Spandau Ballet op de iPod van Sven Kramer zetten. ‘Met de groeten van Gerard’ erbij en het komt na wat knuffelen weer goed tussen het gouden TVM-duo. Want schreef Gary Kemp (wat lijkt dat op Gerard Kemkers) niet: “After the rush has gone. I hope you find a little more time. Remember we were partners in crime.” Want dat zijn ze natuurlijk.

Jarenlang coachte Kemkers Sven van de ene naar de andere ‘meedalje’, zoals Bob de Jong dat woord zo mooi uitspreekt. ‘Meedalje’, heerlijk. Als hij ooit een lintje krijgt van dekoningin dan noemt hij dat vast ook een ‘Meedalje’. Terug naar Sven: over vier jaar weer een kans voor de koning van tien kilometer, nu even King Without A Crown. Wie? Juist, ABC. Die tien kilometer was ook een abc’tje natuurlijk. Ach, en misschien gaat het de volgende keer mis en zingen we keihard Silver van Nirvana: “Well, don’t you start your crying. Go outside and ride your bike.” Best toepasselijk want Sven scheurde op zijn fiets van zijn hotel naar de ijsbaan. Geen stoplicht of schuifdeur ontziend. Wat nou camera van Jeroen Stekelenburg. Heng heng, daar sjeest Sven.

Of wordt het brons in 2014? Tja, even het verhaaltje compleet maken: “Nothing but your eyes, looking down on the third place” uit Bronze Medal van Idlewild. Misschien iets voor Kramer om zelf op zijn iPod te zetten en in 2014 mee te nemen naar Sotsji,de Russische variant van Vancouver 2010 zeg maar. Geen idee of hij wel muziek op zijn iPod wil want op de vraag wat er op die van hem stond, zei hij: “Mijn gouden tien kilometer van …”, ik ben de datum even vergeten. Mooi hè, zo’n sportman. Zou Bob de Jong ook foto’s van zijn mooiste ‘meedaljes’ op zijn iPod hebben? Of een columnist zijn leukste columns? Of een dj zijn beste radioshows? Vast niet. Hoewel, dat laatste …