Het lijkt wel alsof John McCain en Barack Obama niet bestaan in Manhattan. Althans, niet in het deel waar ik nu ben. Rond 5th Avenue/31st Street zijn er geen ‘signs’ van McCain of stickers van Obama te vinden. De shopeigenaren verkiezen de gewone handel boven het maken van een statement.

Toch zag ik vlak onder een megabord ‘Empire State ReBuilding’ ineens Obama staan: achter de ruit van een metalen kastje waar je voor 50 dollarcent een New York Post uit kan halen. ‘DASHING’ kopt de krant met daarachter een foto van Obama die tijdens een rally in Iowa het podium op rent. Alsof hij de krant uit rent. Het past ook wel in het Marathonweekend hier in New York.New York Post is niet blij met Obama:

‘Barack Obama’s campaign is kicking reporters from the New York Post and two other newspapers off his plane in the final days of the campaign. All three papers had endorsed John McCain. […] (It) had nothing to do with the three papers’roles in the race.’

Uiteraard is de New York Post niet zo zeker van dat laatste. Mede ‘McCain-endorses’ The Washington Post is ook uit het vliegtuig gekickt. Executive Editor John Solomon zegt dat hij hoopt dat de man (Obama) die Amerika wil verenigen niet gaat bepalen wie zijn campagne mag verslaan en wie niet. Vilein schrijft de New York Post er nog even onder:

‘Glamour Magazine is one of the publications with a seat on the Obama plane.’

USA Today brengt nog maar eens twee interviews met beide kandidaten. ‘McCain aiming for a comeback’ en ‘His diversity a plus, Obama says’ kopt de krant. Het aantrekkelijke van de artikelen is dat het geen opsomming is van facts & figures, maar een kijkje achter de campagneschermen geeft.

‘He [Joe the Plumber] sat in a front compartment of the campaign bus while the candidate sat at the back. McCain snacked on a pepperoni-and-onion pizza.’

Over Obama schrijft de krant nog maar eens over de tienduizenden supporters die naar hem komen luisteren als hij ergens opdraaft voor een toespraak.

‘Like every politician at this level, I’ve got a healthy ego. I signed up to make this country better.’

Mooie woorden waar hier in het toeristische hart van Manhattan (nog) niet zoveel te merken is. Morgen naar Chinatown om te kijken hoe het daar leeft. Dan ga ik ook in op de support die Obama krijgt van een voormalige minister uit de tijd van George H.W. Bush.