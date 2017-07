Vanmiddag ben ik op bezoek geweest bij Lydia en Olga. Zij organiseerden een phonebanking-party voor Barack Obama. Een uniek iets dat in Nederland volslagen onbekend is. Een groep mensen gaat bij elkaar zitten en belt met (zwevende) kiezers om hen aan te moedigen te gaan stemmen.

Via my.barackobama.com heeft Olga een eigen website waarop zij had aangekondigd dat zij vandaag in het atelier van Lydia een phonebanking-party zou houden. Iedereen kon intekenen wat uiteindelijk negen mensen hadden gedaan, waaronder ik.

Door in te loggen op een afgeschermd gedeelte van de Obama-site, kreeg Olga een lijst met telefoonnummers en allerlei andere gegevens van mensen in Ohio, Virginia en Colorado. Niet alleen van erkende Democraten maar ook van mensen die in het verleden op Bush hebben gestemd. Hoe komt die Obama-campagne toch aan al die gegevens?

Voor KXradio heb ik een reportage gemaakt die maandag 3 november tussen 18:00 en 19:00 wordt uitgezonden en vlak daarna beschikbaar is als podcast. Een gesprek met één van de phonebankers, Tom Moore, kan je hieronder beluisteren.