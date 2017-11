THE NE(K)XT GENERATION

“Vind jij het niet schandalig dat al die muziekliefhebbers weg moeten bij KX?” vroeg iemand mij. En er werden kritische noten gekraakt online. Dus ik dacht: “Dan moet ik als KX-jock van het eerste uur maar even reageren.”

Nee, ik vind het niet schandalig. Ja, ik vind het wel jammer. Want er zijn veel radiomakers zoals Ratz, Martien, Sven en André wekelijks vol passie bezig om hun programma te maken. Maar verjonging is van alle tijden.

Een dj ontwikkelt zich het beste door veel vlieguren te maken. Bij voorkeur bij een professioneel station in een inspirerende setting. Met een beetje pech zit er in de buurt van zo’n talent alleen een kleine lokale omroep met een wankele studio en een hoofd techniek die altijd moppert over de dj’s. Daar wordt je niet groot en sterk van. Door rond te lopen bij 3FM en je te laten inspireren door je helden wel. Daarom is het goed dat 3FM jongeren niet alleen in de nacht kwijt kan, maar ook elders meer ruimte kan maken voor een terugkerende show. Het zal op termijn een nieuwe Domien, Herman, Roosmarijn of Sander opleveren. Want ook zij begonnen bij KX Radio.

Na 11,5 jaar en 2800 shows is het voor mij tijd om bij een ander station een programma te gaan maken. Of dat meteen op 9 oktober is, kan ik nog niet zeggen. Eén ding staat vast: ik heb zin in mijn laatste maand. Op 6 oktober is de laatste.