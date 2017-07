Stemacteur of voice-over? Hoe je het ook noemt, het is een vak en geen hobby. Een professional zorgt voor een opname waarbij niet alleen de stem goed klinkt, maar ook de opname. Geen piepjes of brommetjes van de wasmachine die een kamer verderop staat, geen aardlus die terugslaat in de wav-file en al zeker geen mp3-compressie. Kortom: een bestand waar je klant wat mee kan en blij van wordt, waar met passie aan gewerkt is.

Op mijn website staan allerlei voorbeelden van mijn voice-overwerk en plaats ik in de loop van de zomer ook berichten van mijn journalistieke werk. Zo was ik in november 2008 in New York om de verkiezing van Barack Obama te verslaan. In tekst, beeld en geluid voor Arrow Classic Rock, weblog Rethinking Media, mijn eigen weblog en voor KX Radio, waarvoor ik drie radioshows vol interviews maakte.